Саміт НАТО у Вільнюсі: який результат можна буде вважати перемогою для України

Перемогою на саміті НАТО у Вільнюсі можна буде вважати політичне запрошення України до Північноатлантичного блоку.

Про це в ефірі телемарафону сказав перший заступник директора Центру Нова Європа Сергій Солодкий.

– Це, власне, початок шляху, який увінчається повноцінним членством України в НАТО. Можуть бути компромісні формулювання, які міститимуть зобов’язання щодо початку процесу запрошення, може бути варіант графіку з чіткими механізмами, етапами для вступу України до НАТО. Будь-який з цих варіантів я б розглядав як дипломатичну перемогу України, – сказав експерт ведучому ICTV Вадиму Карп’яку.

Сергій Солодкий зауважив, що ще місяць тому ніхто в НАТО не хотів чути заяв про запрошення України до військового блоку.

– Завдання максимум – досягнути політичного запрошення. Завдання мінімум – не почути нічого на цю тему, що є малоймовірним. Я думаю, що ми почуємо певний компромісний варіант, який буде вигідним для нас, і який НАТО не вважатиме руйнівним для порушення консенсусу єдності всередині Альянсу, – додав експерт.

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