Самодельные маски и подвалы для изоляции. Как живут люди в Новотошковском

На входе в магазин в Новотошковском выстроится очередь, более двух человек внутрь не пускают, поэтому есть время обсудить новости коронавируса.

Я вот смотрю, читаю сводки каждый день за этот коронавирус, Китай или в Италии. У нас как-то меньше смертность, может выживем, а вот война. Когда она закончится? Дадут нам выжить или не дадут, — Галина Николаевна, жительница Новотошковского.

Заходят разговоры и о том, кто и где брал маски. По этому люди не замечают выстрелы, которые пронизывают улицы.

Здесь спорят и о том, какая опасность им грозит больше. Та, которая охватила несколько месяцев назад весь мир, или та, в которой они живут 6 лет подряд.

Однако люди обучены, всегда наготове встретить и одну беду, и другую. И удивляются новостям из Киева, как десятки людей в центре столицы нарушили самоизоляцию. Говорят, на фронте бы не убежали.

Карантин, самоизоляция, обсервация. Говорят, называйте, как хотите. В подвале в 2015 году две семьи прожили полтора месяца.

Факты ICTV ранее писали о том, как изменились правила пересечения блокпостов в зоне ООС из-за карантина.

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