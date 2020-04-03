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Факты / Видео / Украина / Общество

Как изменились правила пересечения блокпостов в зоне ООС из-за карантина

В штабе ООС сообщают, что случаев коронавируса среди бойцов на передовой не зафиксировано. На блокпостах водителям измеряют температуру.

Две области, где проводят Операцию объединенных сил, под временным замком. Исключения составляют фуры с продуктами и работники, которые обеспечивают жизнедеятельность городов.

Всех больных на вид водителей и пассажиров направляют к медикам, а автомобили дезактивируют. Подробнее о том, как идут карантинные мероприятия в Луганской и Донецкой области — в сюжете Владимира Михайлов.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как военные медики готовятся к эпидемии.

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