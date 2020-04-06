Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Саморобні маски та підвали для ізоляції. Як живуть люди у Новотошківському

На вході в магазин у Новотошківському вишикується черга, більше двох людей всередину не впускають, тож є час обговорити новини коронавірусу.

Я от дивлюся, читаю зведення кожен день за цей коронавирус, Китай або в Італії. У нас якось менше смертність, може виживемо, а ось війна. Коли вона закінчиться? Дадуть нам вижити або не дадуть, – Галина Миколаївна, жителька Новотошківського.

Заходять розмови і про те, хто і де брав маски. За цим люди вже не помічають постріли, які пронизують вулиці.

Тут сперечаються і про те, яка небезпека їм загрожує більше. Та, що охопила кілька місяців тому весь світ, чи та, в якій вони живуть 6 років поспіль.

Однак люди навчені, завжди напоготові зустріти і одну біду, й іншу. І дивуються новинам з Києва, як десятки людей у центрі столиці порушили самоізоляцію. Кажуть, на фронті би не втекли.

Карантин, самоізоляція, обсервація. Кажуть називайте, яке хочете. В підвалі у 2015 році дві родини прожили півтора місяці.

Факти ICTV раніше писали про те, як змінилися правила перетину блокпостів у зоні ООС через карантин.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Між Намібією та Марокко: Україна робить 134 тести на Covid-19 на 1 млн населення
Між Намібією та Марокко: Україна робить 134 тести на Covid-19 на 1 млн населення
Чи буде дефолт в Україні, якщо зірветься співпраця з МВФ
Чи буде дефолт в Україні, якщо зірветься співпраця з МВФ
Доба на Донбасі: 13 обстрілів та один поранений військовий
Доба на Донбасі: 13 обстрілів та один поранений військовий
1 300 градусів та отруйний дим. Бойовики вдарили по ЗСУ фосфорними снарядами
1 300 градусів та отруйний дим. Бойовики вдарили по ЗСУ фосфорними снарядами
Що відкриває простір для пропаганди РФ в умовах пандемії коронавірусу
Що відкриває простір для пропаганди РФ в умовах пандемії коронавірусу
170 мін і 25 артснарядів за 2 години. Бойовики вдарили по Новотошківському
170 мін і 25 артснарядів за 2 години. Бойовики вдарили по Новотошківському
Третина заробітчан, що повернулися з Польщі, повністю або частково втратили роботу
Третина заробітчан, що повернулися з Польщі, повністю або частково втратили роботу
Бойовики посилили обстріли попри пропозицію перемир’я на час пандемії
Бойовики посилили обстріли попри пропозицію перемир’я на час пандемії

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка