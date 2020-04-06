Саморобні маски та підвали для ізоляції. Як живуть люди у Новотошківському

На вході в магазин у Новотошківському вишикується черга, більше двох людей всередину не впускають, тож є час обговорити новини коронавірусу.

Я от дивлюся, читаю зведення кожен день за цей коронавирус, Китай або в Італії. У нас якось менше смертність, може виживемо, а ось війна. Коли вона закінчиться? Дадуть нам вижити або не дадуть, – Галина Миколаївна, жителька Новотошківського.

Заходять розмови і про те, хто і де брав маски. За цим люди вже не помічають постріли, які пронизують вулиці.

Тут сперечаються і про те, яка небезпека їм загрожує більше. Та, що охопила кілька місяців тому весь світ, чи та, в якій вони живуть 6 років поспіль.

Однак люди навчені, завжди напоготові зустріти і одну біду, й іншу. І дивуються новинам з Києва, як десятки людей у центрі столиці порушили самоізоляцію. Кажуть, на фронті би не втекли.

Карантин, самоізоляція, обсервація. Кажуть називайте, яке хочете. В підвалі у 2015 році дві родини прожили півтора місяці.

Факти ICTV раніше писали про те, як змінилися правила перетину блокпостів у зоні ООС через карантин.

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