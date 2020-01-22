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Санаторные школы в Украине могут закрыть

Народные избранники 16 января приняли изменения в Закон О среднем образовании. Согласно им, санаторные школы прекращают работу и с первого сентября этого года уже не будут набирать детей. Такие заведения станут лицеями, где больше не будут лечить учеников, а медработников уволят.

По статистике, 23% детей в Украине имеют сколиоз и это самый высокий показатель в Европе. Поэтому родители решительно настроены отстаивать санаторные школы.

В Черкасской области каждый пятый ребенок на учете из-за сколиоза.

В школе более полутысячи учеников, 29 классов. И уже почти 70 заявок на следующий год.

Родители учеников и работники против закрытия, отстаивать заведения люди приехали к Офису президента.

В профильном комитете Верховной Рады объясняют – изменения необходимы, потому что часто в таких школах учатся не только дети с проблемами здоровья, но и те, кому удобно. Однако обещают сохранить лечение и рабочие места.

По данным Минздрава в Украине сколиозом страдают 110 тыс. детей. Чем раньше начать его лечить, тем больше шансов на выздоровление и работоспособность во взрослом возрасте.

Факты ICTV ранее писали о том, что в Вишневом родители протестуют из-за нехватки школ.

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