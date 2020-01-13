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Факты / Видео / Украина / Общество

Негде учиться. В Вишневом родители протестуют из-за нехватки школ

В городе Вишневое, что является сателлитом Киева проходит школьный протест. В населенном пункте, где только официально проживают почти 40 тыс. человек катастрофически не хватает школ.

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В учебном заведении №1 дети вынуждены учиться в три смены. Новую, пространства школу построили еще в прошлом году. Открыть обещали с начала учебного года, но школа так и не открылась. Родители вышли на протест. Детали в сюжете Сергея Силина.

Напомним, на Буковине жители Черновки перекрыли дорогу с требованием включить их в ОТГ.

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