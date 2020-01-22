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Санаторні школи в Україні можуть закрити

Народні обранці 16 січня ухвалили зміни до Закону Про повну загальну середню освіту. Відповідно до них, санаторні школи припиняють роботу і з першого вересня цього року вже не набиратимуть дітей. Такі заклади стануть ліцеями, де більше не лікуватимуть учнів, а медпрацівників звільнять.

За статистикою, 23% дітей в Україні мають сколіоз і це найвищий показник у Європі. Тож батьки рішуче налаштовані відстоювати санаторні школи.

На Черкащині кожна п’ята дитина на обліку через сколіоз.

У школі понад півтисячі учнів, 29 класів. І вже майже 70 заявок на наступний рік.

Батьки учнів і працівники проти закриття, відстоювати заклади люди приїхали до Офісу президента.

У профільному комітеті Верховної Ради пояснюють – зміни необхідні, бо часто в таких школах навчаться не тільки діти з вадами здоров’я, а й ті, кому зручно. Проте обіцяють зберегти лікування та робочі місця.

За даними МОЗ в Україні на сколіоз страждають 110 тис. дітей. Що  раніше його лікувати, то більше шансів на одужання і працездатність у дорослому віці.

Факти ICTV раніше писали про те, що у Вишневому батьки протестують через брак шкіл.

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