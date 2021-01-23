Санки, лыжи и сноуборды в Киеве: где покататься и цена

В Украину пришло временное потепление. Но это не помеха зимним развлечениям — санки, лыжи, сноуборды — это все сейчас доступно и все работает, а солнце только добавляет позитивного настроения.

В столице открыто немало локаций, где можно активно отдохнуть. И если на лыжных горках работают снежные пушки, то в парках деревья и подмерзшая земля не дают быстро таять снегу, поэтому можно насладиться и беговыми лыжами.

В Киеве есть пункт проката снаряжения для активного отдыха. Здесь можно арендовать сноуборды, горные и беговые лыжи. Последние — киевляне берут чаще всего. Стоимость проката — час 100 грн, если вы берете на полдня — это 400 грн, если целый день — 500 грн.

Кому захотелось экстрима, горные лыжи можно испытать в центре Киева. Например, на склонах в Протасовом Яру. А снег здесь будет, несмотря на потепление. Но самый длинный в Киеве горнолыжный склон — в Голосеевском парке — более 400 метров. На территории есть и прокат снаряжения. Лыжи по 200 грн в день, сноутборды — 250 грн. Услуги подъемника — 25 грн.

Для любителей санок замечательная альтернатива — катание в тюбинг парке. Вблизи столицы с нуля построили 6 заснеженных дорожек. Стоимость часа катания — 200 грн. В будни действуют социальные предложения — для групп школьников — бесплатно.

Отдых украинских звезд

Самыми популярными местами отдыха среди звезд стали Индонезия, Египет и Карпаты.

Факты ICTV подготовили материал о том, где и как отдыхают знаменитости.

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