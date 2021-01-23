Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Мы рекомендуем

Санки, лыжи и сноуборды в Киеве: где покататься и цена

В Украину пришло временное потепление. Но это не помеха зимним развлечениям — санки, лыжи, сноуборды — это все сейчас доступно и все работает, а солнце только добавляет позитивного настроения.

В столице открыто немало локаций, где можно активно отдохнуть. И если на лыжных горках работают снежные пушки, то в парках деревья и подмерзшая земля не дают быстро таять снегу, поэтому можно насладиться и беговыми лыжами.

В Киеве есть пункт проката снаряжения для активного отдыха. Здесь можно арендовать сноуборды, горные и беговые лыжи. Последние — киевляне берут чаще всего. Стоимость проката — час 100 грн, если вы берете на полдня — это 400 грн, если целый день — 500 грн.

Кому захотелось экстрима, горные лыжи можно испытать в центре Киева. Например, на склонах в Протасовом Яру. А снег здесь будет, несмотря на потепление. Но самый длинный в Киеве горнолыжный склон — в Голосеевском парке — более 400 метров. На территории есть и прокат снаряжения. Лыжи по 200 грн в день, сноутборды — 250 грн. Услуги подъемника — 25 грн.

Для любителей санок замечательная альтернатива — катание в тюбинг парке. Вблизи столицы с нуля построили 6 заснеженных дорожек. Стоимость часа катания — 200 грн. В будни действуют социальные предложения — для групп школьников — бесплатно.

Отдых украинских звезд

Самыми популярными местами отдыха среди звезд стали Индонезия, Египет и Карпаты.

Факты ICTV подготовили материал о том, где и как отдыхают знаменитости.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Заработал на онкобольных 10 млн: в Киеве будут судить сотрудника Института рака
Заработал на онкобольных 10 млн: в Киеве будут судить сотрудника Института рака
Киев ведет переговоры по закупке 1 млн доз вакцины от Covid-19 — Кличко
Киев ведет переговоры по закупке 1 млн доз вакцины от Covid-19 — Кличко
Кличко рассказал, в каких случаях применят смешанную систему обучения в школах
Кличко рассказал, в каких случаях применят смешанную систему обучения в школах
На Майдане Независимости в переходе обвалился потолок
На Майдане Независимости в переходе обвалился потолок
День соборности Украины в Киеве – план мероприятий
День соборности Украины в Киеве – план мероприятий
Они надоели: в Киеве мужчина убил трех щенков и еще одного покалечил
Они надоели: в Киеве мужчина убил трех щенков и еще одного покалечил
Безработные киевляне смогут бесплатно освоить ІТ-специальность
Безработные киевляне смогут бесплатно освоить ІТ-специальность
Киевлянин продавал справки с отрицательным тестом на Covid-19
Киевлянин продавал справки с отрицательным тестом на Covid-19
Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка