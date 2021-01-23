Санки, лижі та сноуборди у Києві: де покататися та ціна

В Україну прийшло тимчасове потепління. Але це не завада зимовим розвагам – санки, лижі, сноуборди – це все нині доступне і все працює, а сонце лише додає позитивного настрою.

У столиці відкрито чимало локацій, де можна активно відпочити. І якщо на лижних гірках працюють снігові гармати, то в парках дерева та підмерзла земля не дають швидко танути снігу, тож можна насолодитися і біговими лижами.

У Києві є пункт прокату спорядження для активного відпочинку. Тут можна орендувати сноуборди, гірські та бігові лижі. Останні – кияни беруть чи не найчастіше. Вартість прокату – година 100 грн, якщо ви берете на півдня – це 400 грн, якщо цілий день – 500 грн.

Кому закортіло екстриму, гірські лижі можна випробувати у центрі Києва. Наприклад, на схилах у Протасовому Яру. А сніг тут буде, незважаючи на потепління. Але найдовший у Києві гірськолижний схил – у Голосіївському парку – більше 400 метрів. На території є і прокат спорядження. Лижі по 200 грн на день, сноутборди – 250 грн. Послуги підйомника – 25 грн.

Для любителів санчат чудова альтернатива – катання у тюбінг парку. Поблизу столиці з нуля побудували 6 засніжених доріжок. Вартість години катання – 200 грн. У будні діють соціальні пропозиції – для груп школярів – безкоштовно.

Відпочинок українських зірок

Найпопулярнішими місцями відпочинку серед зірок стали Індонезія, Єгипет і Карпати.

Факти ICTV підготували матеріал про те, де і як відпочивають знаменитості.

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