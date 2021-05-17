Sea Breeze 2021: Україна проведе військові навчання із 27 країнами НАТО

До українсько-американських військових навчань Sea Breeze у 2021 році залучать рекордні 27 країн-учасниць.

Вже влітку відбудуться повномасштабні випробування на морі, під водою, у повітрі та на суходолі.

Задіяти планують 30 кораблів, 30 літальних апаратів та майже півтори тисячі військових.

Міжнародні навчання Sea Breeze проводяться в Україні щорічно з початку російської агресії на Донбасі та окупації Криму.

Водночас в Естонії вже сьогодні, 17 травня, стартували навчання сил оборони Весняний шторм.

Прибули близько 7 тис. військових не лише з Естонії, а й з США, Латвії, Польщі, Італії, Франції, Данії та Великої Британії.

Саме вони перевірять готовність балтійських країн взаємодіяти у випадку можливих агресивних дій з боку Росії.

Військово-морські тренування у Чорному морі

Напередодні військово-морські сили ЗСУ, берегова охорона США та морська охорона Держприкордонслужби України провели спільні тренування PASSEX в акваторії Чорного моря.

Метою цього стало посилення безпеки у морі та підвищення взаємосумісності екіпажів кораблів України і США.

У тренуваннях були задіяні патрульний катер Айленд Старобільськ, гелікоптер Мі-14 ВМС ЗС України, патрульний катер берегової охорони США Hamilton та флагман Морської охорони ДПС України корабель Григорій Куроп’ятников.

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