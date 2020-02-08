Секретная информация. Почему Иран отказывается отдать черные ящики сбитого самолета

8 февраля исполняется ровно месяц с тех пор, как в небе над Тегераном иранские военные сбили самолет Международных украинских авиалиний. Вследствие ужасной трагедии 176 человек погибли. 11 из них украинцы. Только через три дня после инцидента Иран все же признал, что ракету запустили они.

Но через десять дней Иран заявит, что черные ящики со сбитого украинской самолета – одни из основных объектов для изучения инцидента, и они должны остаться в стране, где и случилась трагедия. Еще позже и вообще обвинит Украину в разглашении секретной информации о ходе расследования. Детали в сюжете Константина Мельникова.

Напомним, пять стран, чьи граждане погибли в авиакатастрофе самолета МАУ под Тегераном, обратились к Ирану с требованием о передаче бортовых самописцев.

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