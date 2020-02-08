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Секретна інформація. Чому Іран відмовляється віддати чорні скриньки збитого літака

8 лютого минає рівно місяць, відколи в небі над Тегераном іранські військові збили літак Міжнародних українських авіаліній. Унаслідок жахливої трагедії 176 людей загинули. 11 з них українці. Лише через три дні після інциденту Іран все ж визнав, що ракету запустили вони.

Та ще через десять днів Іран заявить, що чорні скриньки зі збитого українського літака –  одні з основних об’єктів для вивчення інциденту, і вони мають залишитися в країні, де й трапилася трагедія. Ще згодом і взагалі звинуватить Україну в розголошенні секретної інформації щодо ходу розслідування. Деталі у сюжеті Костянтина Мельникова.

Нагадаємо, п’ять країн, чиї громадяни загинули в авіакатастрофі літака МАУ під Тегераном, звернулися до Ірану з вимогою передачі бортових самописців.

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