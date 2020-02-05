Авиакатастрофа МАУ: 5 стран требуют от Ирана передать черные ящики

5 стран, чьи граждане погибли в авиакатастрофе самолета МАУ под Тегераном, обратились к Ирану с требованием о передачи бортовых самописцев.
Об этом свидетельствуют сообщения на сайте МИД Канады по результатам телеконференции представителей Канады, Афганистана, Великобритании, Швеции и Украины.
– Все страны обеспокоены тем, что Иран не передал черные ящики. Приложение 13 к Конвенции о международной гражданской авиации требует, чтобы это было сделано незамедлительно.
Чтобы показать, что Иран по-прежнему готов сообщать об этом в полной и прозрачной форме, он должен немедленно передать черные ящики, – говорится в сообщении
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Участники обсуждения согласились о необходимости продолжения давления для достижения подотчетности, прозрачности и справедливости для жертв рейса PS752.
– Кроме того, участники взяли обязательство прийти к согласию в отношении юридических вариантов переговоров с Ираном об ответственности за этот поступок, чтобы достичь справедливости, в частности надлежащих компенсаций для родственников жертв рейса PS752, – заявили в МИД Канады.
Напомним, ранее директор по расследованию несчастных случаев иранской организации гражданской авиации Хасан Резаифар заявил, что Иран больше не будет делиться с Украиной доказательствами по расследованию авиакастрофы МАУ в Тегеране.
Источник: Европейская правда