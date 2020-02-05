Авиакатастрофа МАУ: 5 стран требуют от Ирана передать черные ящики

5 стран, чьи граждане погибли в авиакатастрофе самолета МАУ под Тегераном, обратились к Ирану с требованием о передачи бортовых самописцев.

Об этом свидетельствуют сообщения на сайте МИД Канады по результатам телеконференции представителей Канады, Афганистана, Великобритании, Швеции и Украины.

– Все страны обеспокоены тем, что Иран не передал черные ящики. Приложение 13 к Конвенции о международной гражданской авиации требует, чтобы это было сделано незамедлительно.

Чтобы показать, что Иран по-прежнему готов сообщать об этом в полной и прозрачной форме, он должен немедленно передать черные ящики, – говорится в сообщении