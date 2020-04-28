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Села наче після обстрілу. Пожежі на Житомирщині знищили понад 80 будинків

Пожежі на Житомирщині тривають. Нині палає на трьох локалізованих осередках – Острови, Можари, Першотравневе. Водночас велику площу вогню біля села Нагоряни вдалося загасити. Загалом із 16 квітня вогонь знищив та пошкодив понад 80 будівель.

Причину пожеж і досі встановлюють правоохоронці, але селяни переконані  – це був навмисний підпал. За підрахунками місцевої влади за два тижні вогонь вже знищив 24 тис. га лісів та полів на Житомирщині. Попередні втрати – 25 млн грн. Спеціальні комісії вивчають ситуацію, а погорільцям обіцяють матеріальну підтримку. Докладніше у сюжеті Олега Корнієнко.

Нагадаємо, експерти вважають, що пожежі в Київській і Житомирській областях були вчинені навмисне.

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