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Факты / Видео / Украина / Общество

Селяне против чиновников: почему на Черкасчине 9 сельсоветов не присоединяют к ОТО

В Черкасской области тормозят децентрализацию: там никак не могут объединиться 9 сельсоветов. С сентября направляют в область документы, чтобы войти в Новодмитривскую общину, но их возвращают на доработку.

Жители в отчаянии, ведь добровольное объединение может стать принудительным, потому что чиновники хотят окружающие села присоединить к райцентру Золотоноша.

Сейчас судьба жителей в окончательном решении Кабинета министров. Почему не прислушиваются к людям разбиралась Ирина Цымбал.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, почему жители Сутисков на Винниччине не могут создать ОТО.

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