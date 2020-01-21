Селяне против чиновников: почему на Черкасчине 9 сельсоветов не присоединяют к ОТО
В Черкасской области тормозят децентрализацию: там никак не могут объединиться 9 сельсоветов. С сентября направляют в область документы, чтобы войти в Новодмитривскую общину, но их возвращают на доработку.
Жители в отчаянии, ведь добровольное объединение может стать принудительным, потому что чиновники хотят окружающие села присоединить к райцентру Золотоноша.
Сейчас судьба жителей в окончательном решении Кабинета министров. Почему не прислушиваются к людям разбиралась Ирина Цымбал.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, почему жители Сутисков на Винниччине не могут создать ОТО.
2020-01-21
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