Селяни проти чиновників: чому на Черкащині 9 сільрад не приєднують до ОТГ
На Черкащині гальмують децентралізацію: там ніяк не можуть об’єднатися 9 сільрад. З вересня направляють в область документи, аби увійти до Новодмитрівської громади, але їх повертають на доопрацювання.
Жителі у розпачі, адже добровільне об’єднання може стати примусовим, бо чиновники хочуть навколишні села приєднати до райцентру Золотоноша.
Нині доля мешканців в остаточному рішенні Кабінету міністрів. Чому не дослухаються до людей розбиралась Ірина Цимбал.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, чому жителі Сутисків на Вінниччині не можуть створити ОТГ.
2020-01-21
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