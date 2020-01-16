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Факты / Видео / Украина / Политика

Власть против общины. Почему жители Сутисков на Винниччине не могут создать ОТО

Бюрократия не позволяет провести децентрализацию в Винницкой области. Объединиться с близлежащими селами жители Сутисках хотели еще четыре года назад и даже провели выборы. Люди мечтали, что в селе наконец откроют садик, достроят водопровод, залатают дороги и решат немало хозяйственных нужд.

Село Сутиски Винницкой области может похвастаться активной работой и улучшениями качества жизни. Здесь есть большая школа, 10 предприятий и даже прирост населения. Селяне готовились к созданию объединенной общины, провели выборы. Но осенью, уже в самом финале создание ОТО, узнали, что областной совет категорически против такого решения. Детали в сюжете Людмилы Цымбалюк.

Напомним, Факты ICTV писали о том, как и когда украинцы будут избирать местную власть.

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