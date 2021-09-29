Шевченко – 45: что известно о живой легенде украинского футбола

Экс-тренеру сборной Украины и самому титулованному футболисту постсоветского пространства Андрею Шевченко исполнилось 45 лет.

Он является лучшим бомбардиром в истории сборной Украины, обладателем Золотого мяча и первым представителем нашей страны, которому удалось выиграть Лигу Чемпионов. На Родине Шевченко был удостоен звания Героя Украины.

Шевченко, который является воспитанником легендарного тренера Валерия Лобановского, в качестве футболиста выступал за киевское Динамо, итальянский Милан и лондонский Челси. При этом отец Шевченко был категорически против увлечения своего сына.

Футбольная карьера Шевченко

Начало карьеры Андрея Шевченко не задалось – игрок не смог с первого раза попасть в футбольную школу, однако один из тренеров киевского Динамо Александр Шпаков заприметил будущую легенду футбола и взял того под свое крыло.

После этого спортивная биография Шевы едва не закончилась из-за аварии на Чернобыльской атомной электростанции, из-за которой будущего форварда вывезли из города, однако он возобновил тренировки в клубе после возвращения в Киев.

Впервые футболист обратил на себя внимание в кубке Иана Раша 90-го года, где Шевченко был признан лучшим бомбардиром турнира, после чего он стал лучшим бомбардиром дубля киевского Динамо и уже в 1994 году был переведен в первую команду.

За бело-синих он сумел отличиться 106 раз, пять раз становился чемпионом страны и трижды завоевал кубок Украины.

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В матчах Лиги Чемпионов против каталонской Барселоны он обратил на себя внимание боссов итальянского Милана, которые предлагали за форварда $17 млн, однако трансфер состоялся лишь после того, как миланцы выложили за украинца $25 млн.

Пик карьеры футболиста пришелся именно на период его пребывания в составе красно-черных, где он провел семь лет. В составе миланской команды он выигрывал скудетто, Лигу Чемпионов, Суперкубок УЕФА, а также несколько раз завоевывал кубок и суперкубок Италии.

В 2006 году спортсмен перешел в лондонский Челси: тогда хозяину клуба Роману Абрамовичу пришлось выложить $30,5 млн за трансфер игрока, однако английский период карьеры у Шевченко не задался. Из-за тяжелой травмы игрок большую часть времени сидел на лавке запасных, забив лишь девять голов в 48 матчах.

Аристократы отдали игрока в годичную аренду в Милан, после окончания которой футболист вернулся в стан киевлян. В 2012 году его контракт подошел к концу, после чего он объявил о завершении карьеры.

Тренерская карьера

В 2016 году Шевченко был назначен главным тренером сборной Украины. При его каденции желто-синие показали невероятно успешную игру.

В частности, команде удалось победить действующих чемпионов Европы — сборную Португалии — в рамках отбора на Евро-2020, благодаря чему украинцам удалось квалифицироваться на турнир с первого места в группе.

В активе Шевы также разгромная победа над сборной Сербии, ничья с Францией и победа в матче с национальной командой Испании.

Кроме того, при нем Украина достигла исторического успеха, выйдя в четвертьфинал Евро-2020 после победы над Швецией. В августе 2021 года тренер покинул сборную, заявив, что хочет начать клубную карьеру.

Накануне своего дня рождения украинец заявил, что мечтает вернуться в качестве тренера на Сан Сиро, поскольку скучает по миланской атмосфере и напряжению перед матчами.

Личная жизнь

Со своей женой моделью Кристен Пазик Шевченко в Италии познакомил Джорджио Армани. Ради отношений с ней знаменитый форвард даже выучил английский язык.

Пазик подарила Шевченко четверых сыновей.

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