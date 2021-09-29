Шевченку – 45: що відомо про живу легенду українського футболу

Екс-тренеру збірної України і найбільш титулованому футболісту пострадянського простору Андрію Шевченку виповнилося 45 років.

Він – найкращий бомбардир в історії збірної України, володар Золотого м’яча і перший представник нашої країни, якому вдалося виграти Лігу Чемпіонів. На Батьківщині Шевченко був удостоєний звання Героя України.

Шевченко – вихованець легендарного тренера Валерія Лобановського. В якості футболіста він виступав за київське Динамо, італійський Мілан та лондонський Челсі. При цьому батько Шевченка був категорично проти захоплення свого сина.

Футбольна кар’єра Шевченка

Початок кар’єри Андрія Шевченка не склався – гравець не зміг з першого разу потрапити до футбольної школу, однак один з тренерів київського Динамо Олександр Шпаков запримітив майбутню легенду футболу і взяв того під своє крило.

Після цього спортивна біографія Шеви ледь не закінчилася через аварію на Чорнобильській атомній електростанції, через яку майбутнього форварда вивезли з міста, проте він відновив тренування в клубі після повернення до Києва.

Вперше футболіст звернув на себе увагу в кубку Іана Раша 90-го року, де Шевченко був визнаний найкращим бомбардиром турніру, після чого він став найкращим бомбардиром дубля київського Динамо і вже в 1994 році був переведений в першу команду.

За біло-синіх він зумів відзначитися 106 разів, п’ять разів ставав чемпіоном країни і тричі завоював кубок України.

Читайте Зеленський вручив державні нагороди Андрію Шевченку і Сергію Бубці

У матчах Ліги Чемпіонів проти каталонської Барселони він звернув на себе увагу босів італійського Мілана, які запропонували за форварда $17 млн, однак трансфер відбувся лише після того, як міланці виклали за українця $25 млн.

Пік кар’єри футболіста припав саме на період його перебування в складі червоно-чорних, де він провів сім років. У складі міланської команди він вигравав скудетто, Лігу Чемпіонів, Суперкубок УЄФА, а також кілька разів завойовував кубок та суперкубок Італії.

У 2006 році спортсмен перейшов до лондонського Челсі: тоді господареві клубу Роману Абрамовичу довелося викласти $30,5 млн за трансфер гравця, проте англійський період кар’єри у Шевченка не задався. Через важку травму гравець більшість часу сидів на лавці запасних, забивши лише дев’ять голів у 48 матчах.

Аристократи віддали гравця у річну оренду до Мілану, після закінчення якої футболіст повернувся до табору киян. У 2012 році його контракт підійшов до кінця, після чого він оголосив про завершення кар’єри.

Тренерська кар’єра

У 2016 році Шевченко був призначений головним тренером збірної України. За його каденції жовто-сині показали неймовірно успішну гру.

Зокрема, команді вдалося перемогти чинних чемпіонів Європи – збірну Португалії – в рамках відбору на Євро-2020, завдяки чому українцям вдалося кваліфікуватися на турнір з першого місця в групі.

В активі Шеви також розгромна перемога над збірною Сербії, нічия із Францією і перемога в матчі з національною командою Іспанії.

Крім того, при ньому Україна досягла історичного успіху, вийшовши у чвертьфінал Євро-2020 після перемоги над Швецією. У серпні 2021 року тренер залишив збірну, заявивши, що хоче почати клубну кар’єру.

Напередодні свого дня народження українець заявив, що мріє повернутися в якості тренера на Сан Сіро, оскільки сумує за міланською атмосферою та напругою перед матчами.

Особисте життя

Зі своєю дружиною моделлю Крістен Пазік Шевченко в Італії познайомив Джорджіо Армані. Заради стосунків із нею знаменитий форвард навіть вивчив англійську мову.

Пазік подарувала Шевченко чотирьох синів.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.