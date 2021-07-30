Еще одна двойня: жена Джорджа Клуни беременна

Известный американский актер, режиссер, продюсер и сценарист Джордж Клуни вместе со своей 43-летней женой, британским юристом Амаль Аламуддин, ждут двойню.

Жена 60-летнего кинорежиссера сейчас находится на третьем триместре беременности. Ожидается, что она родит осенью 2021 года. Влюбленные уже сообщили эту радостную и прекрасную весть друзьям, даже устроили вечеринку по этому случаю.

В итальянском ресторане пара собрала своих ближайших знакомых и родных, где рассказали о беременности возлюбленной Клуни. По словам друзей, звездные супруги не верили, что смогут еще иметь детей, поэтому новость о беременности стала для них большой радостью.

— Джордж был так горд, Амаль сияла. Они этого действительно хотели, но в ее возрасте не было никаких гарантий, — пишут американские издания о реакции пары.

Джордж Клуни и Амаль Аламуддин поженились в Италии в 2014 году. Уже через три года, в 2017-м, у пары родилась двойня — новорожденных назвали Элла и Александр. Теперь супруги снова ожидают двойню.

Фото: Depositphotos

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