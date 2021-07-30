Ще одна двійня: дружина Джорджа Клуні вагітна

Відомий американський актор, режисер, продюсер та сценарист Джордж Клуні разом зі своєю 43-річною дружиною, британською юристкою Амаль Аламуддін, чекають на двійню.

Дружина 60-річного кінорежисера зараз перебуває на третьому триместрі вагітності. Очікується, що вона народить восени 2021 року. Закохані вже повідомили цю радісну та прекрасну звістку друзям, навіть влаштували вечірку з цієї нагоди.

В італійському ресторані пара зібрала своїх найближчих знайомих та рідних, де розповіли про вагітність коханої Клуні. За словами друзів, зіркове подружжя не вірило, що зможе ще мати дітей, тож новина про вагітність стала для них великою радістю.

– Джордж був такий гордий, Амаль сяяла. Вони цього дійсно хотіли, але в її віці не було ніяких гарантій, – пишуть американські видання про реакцію пари.

Джордж Клуні та Амаль Аламуддін одружилися в Італії у 2014 році. Вже через три роки, у 2017-му, у пари народилася двійня – новонароджених назвали Елла та Олександр. Тепер подружжя знову очікує на двійнят.

Фото: Depositphotos

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