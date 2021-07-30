Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Шоу-бізнес / Зірки
Юлія Захарченко |

Ще одна двійня: дружина Джорджа Клуні вагітна

Відомий американський актор, режисер, продюсер та сценарист Джордж Клуні разом зі своєю 43-річною дружиною, британською юристкою Амаль Аламуддін, чекають на двійню.

Дружина 60-річного кінорежисера зараз перебуває на третьому триместрі вагітності. Очікується, що вона народить восени 2021 року. Закохані вже повідомили цю радісну та прекрасну звістку друзям, навіть влаштували вечірку з цієї нагоди.

Джордж Клуни и Амаль Аламуддин

В італійському ресторані пара зібрала своїх найближчих знайомих та рідних, де розповіли про вагітність коханої Клуні. За словами друзів, зіркове подружжя не вірило, що зможе ще мати дітей, тож новина про вагітність стала для них великою радістю.

– Джордж був такий гордий, Амаль сяяла. Вони цього дійсно хотіли, але в її віці не було ніяких гарантій, – пишуть американські видання про реакцію пари.

Джордж Клуні та Амаль Аламуддін одружилися в Італії у 2014 році. Вже через три роки, у 2017-му, у пари народилася двійня – новонароджених назвали Елла та Олександр. Тепер подружжя знову очікує на двійнят.

Читайте
Багаті теж плачуть: маєток Джорджа Клуні XVII століття затопило річкою

Фото: Depositphotos

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Netflix вводить обов’язкову вакцинацію від Covid-19 для акторів і знімальних груп
Netflix вводить обов’язкову вакцинацію від Covid-19 для акторів і знімальних груп
Міс Україна Всесвіт 2019 Анастасія Суббота вагітна первістком
Міс Україна Всесвіт 2019 Анастасія Суббота вагітна первістком
Післяпологова депресія відрізняється від класичної – дослідження
Післяпологова депресія відрізняється від класичної – дослідження
Тільки після весілля: Періс Гілтон спростувала чутки про вагітність
Тільки після весілля: Періс Гілтон спростувала чутки про вагітність
Періс Гілтон вперше стане мамою
Періс Гілтон вперше стане мамою
MamaRika оголилася на дев‘ятому місяці вагітності
MamaRika оголилася на дев‘ятому місяці вагітності
Хочемо достукатися до закритих сердець: Олеся Жураківська про зйомки серіалу Мама
Хочемо достукатися до закритих сердець: Олеся Жураківська про зйомки серіалу Мама
Covid-вакцинація вагітних є безпечною та необхідною – МОЗ
Covid-вакцинація вагітних є безпечною та необхідною – МОЗ
Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка