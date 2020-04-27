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Факты / Видео / Украина

Что будет с рынком недвижимости после карантина и вырастут ли цены на жилье

Несмотря на карантин, большинство объектов недвижимости продолжают строиться. Для того чтобы не останавливать возводить новые квадратные метры жилья, Кабмин даже внес отдельные изменения в карантинных ограничениях.

Хотя рынок строительства и не замер, продажи новых квартир почти остановились. На отдельных объектах фиксируют уменьшение спроса до 80%. Отделам продаж приходится придумывать новые варианты общения с клиентами, например, проведение осмотра будущей квартиры он-лайн, либо с помощью беспилотников показывают будущий вид из окна.

Из-за мировой пандемии к концу года будем иметь много недостроек — считают эксперты. Сдавать жилье, скорее всего, будут с опозданием, а объекты, которые только начинали — могут и вообще заморозить.

Мощные компании, у которых есть запас прочности, сейчас не прекращают строительство и таких на рынке более половины, но те, кто возводил дома за счет привлеченных инвесторов — вряд ли смогут их продолжить. Спрос на новое жилье в Украине упал более чем на 60% и как поведут себя покупатели дальше — неизвестно.

Один из сценариев — после карантина люди будут пытаться улучшить свои жилищные условия.

Цены также пока замерли и эксперты не видят предпосылок для их колебания. Основной фактор — курс гривны к доллару стабилизировался. Поэтому и он зафиксировал цену на нынешнем уровне.

Факты ICTV ранее писали о том, что Киевгорстрой запустил продажи через интернет.

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