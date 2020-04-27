Що буде з ринком нерухомості після карантину і чи зростуть ціни на житло

Не зважаючи на карантин, більшість об’єктів нерухомості продовжують будуватися. Для того аби не зупиняти зводити нові квадратні метри житла, Кабмін навіть вніс окремі зміни до карантинних обмежень.

Хоч ринок будівництва і не завмер, продажі нових квартир майже зупинилися. На окремих об’єктах фіксують зменшення попиту до 80%. Відділам продажу доводиться вигадувати нові варіанти спілкування з клієнтами, наприклад, проведення огляду майбутньої квартири он-лайн, або за допомогою дронів показують майбутній вид з вікна.

Через світову пандемію на кінець року матимемо чимало недобудов – вважають експерти. Здавати житло, швидше за все, будуть із запізненням, а об’єкти, які тільки починали – можуть і взагалі заморозити.

Потужні компанії, у яких є запас міцності, нині не припиняють будівництво і таких на ринку більш як половина, але ті, хто зводив будинки за рахунок залучених інвесторів – навряд чи зможуть їх продовжити. Попит на нове житло в Україні впав на понад 60% і як поведуть себе покупці далі – невідомо.

Один зі сценаріїв – після карантину люди намагатимуться покращити свої житлові умови.

Ціни також поки завмерли і експерти не бачать передумов для їхнього коливання. Основний чинник – курс гривні до долара стабілізувався. Тож і він зафіксував ціну на теперішньому рівні.

Факти ICTV раніше писали про те, що Київміськбуд запустив продаж через інтернет.

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