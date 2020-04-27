Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Що буде з ринком нерухомості після карантину і чи зростуть ціни на житло

Не зважаючи на карантин, більшість об’єктів нерухомості продовжують будуватися. Для того аби не зупиняти зводити нові квадратні метри житла, Кабмін навіть вніс окремі зміни до карантинних обмежень.

Хоч ринок будівництва і не завмер, продажі нових квартир майже зупинилися. На окремих об’єктах фіксують зменшення попиту до 80%. Відділам продажу доводиться вигадувати нові варіанти спілкування з клієнтами, наприклад, проведення огляду майбутньої квартири он-лайн, або за допомогою дронів показують майбутній вид з вікна.

Через світову пандемію на кінець року матимемо чимало недобудов – вважають експерти. Здавати житло, швидше за все, будуть із запізненням, а об’єкти, які тільки починали – можуть і взагалі заморозити.

Потужні компанії, у яких є запас міцності, нині не припиняють будівництво і таких на ринку більш як половина, але ті, хто зводив  будинки за рахунок залучених інвесторів  – навряд чи зможуть їх продовжити. Попит на нове житло в Україні впав на понад 60% і як поведуть себе покупці далі – невідомо.

Один зі сценаріїв – після карантину люди намагатимуться покращити свої житлові умови.

Ціни також поки завмерли і експерти не бачать передумов для їхнього коливання. Основний чинник – курс гривні до долара стабілізувався. Тож і він зафіксував ціну на теперішньому рівні.

Факти ICTV раніше писали про те, що Київміськбуд запустив продаж через інтернет.

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Ринки можуть запрацювати з 1 травня: Зеленський назвав умову
Ринки можуть запрацювати з 1 травня: Зеленський назвав умову
Вихід з ізоляції: як країни Європи послаблюють карантин
Вихід з ізоляції: як країни Європи послаблюють карантин
На Харківщині лікарню закрили на карантин через спалах Covid-19
На Харківщині лікарню закрили на карантин через спалах Covid-19
У Харківському університеті повітряних сил три людини захворіли на Covid-19
У Харківському університеті повітряних сил три людини захворіли на Covid-19
Коли закінчиться карантин: що відомо про план Кабміну, і яка практика у світі
Коли закінчиться карантин: що відомо про план Кабміну, і яка практика у світі
МОЗ отримало близько півмільйона ПЛР-тестів українського виробництва – Зеленський
МОЗ отримало близько півмільйона ПЛР-тестів українського виробництва – Зеленський
Як зміниться медицина після пандемії коронавірусу
Як зміниться медицина після пандемії коронавірусу
Як орендувати дачу або приватний будинок
Як орендувати дачу або приватний будинок

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка