Что лечит украинская тыква и как приготовить

Украина может смело гордиться выращенными у себя тыквами. Сейчас сезон этого желто-горячего овоща.

Польза его – двойная, если не тройная. Мякоть тыквы настоящая житница витаминов и микроэлементов. Семена, из которых делают масло или используют высушенным – экспортный товар.

Сейчас на столе тыква настоящий король, его можно запекать, варить из него кашу, замечательный крем-суп, с него давят сок, едят вообще сырым. Психологи даже увидели в его цвете и форме лекарство от осенней депрессии и хандры.

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В тыкве много каротина, в нем множество витаминов для зрения и сердца. Рецептов вдоволь – и супы, и каши, и выпечка, и десерты, а главное – готовить их просто и быстро, а кушать – полезно.

Напомним, Факты ICTV собрали для вас все, что нужно знать о тыкве, как выбрать и что приготовить, чтобы похудеть.

Опубликовано Октябрь, 10 в 16:56



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