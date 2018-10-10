Що лікує український гарбуз та як приготувати

Україна може сміливо пишатися вирощеними в себе гарбузами. Зараз саме сезон цього жовто-гарячого овоча.

Користь його – подвійна, якщо не потрійна. М’якоть гарбуза справжня житниця вітамінів та мікроелементів. Насіння, з якого роблять олію чи використовують висушеним – експортний товар.

Нині на столі гарбуз справжній король, його можна запікати, варити з нього кашу, чудовий крем-суп, з нього давлять сік, їдять взагалі сирим. Психологи навіть побачили в його кольорі та формі ліки від осінньої депресії та хандри.

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У гарбузах багато каротину, у ньому безліч вітамінів для зору та серця. Рецептів вдосталь – і супи, і каші, і випічка, і десерти, а головне – готувати їх просто та швидко, а їсти – корисно.

Нагадаємо, Факти ICTV зібрали для вас усе, що потрібно знати про гарбуз, як вибрати і що приготувати, аби схуднути.

Опубліковано Жовтень, 10 в 16:56



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