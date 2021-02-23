Что делать, если сосулька упала на человека или машину
Во Львове вместе со снегом обрушилось несколько крыш, коммунальщики советуют быть осторожными, а юристы — вызвать полицию.
В начальной школе Дзвіночок вместе со снегом сдвинулась крыша, ее уже в срочном порядке пытаются привести в порядок коммунальщики.
Еще один случай произошел в пешеходной зоне в центре города. Вместе со снегом обрушилась часть фасада и карниза здания. К счастью, никто не пострадал.
Горожан призывают не парковать авто под домами и обходить аварийные сооружения.
Юристы подчеркивают, что падение с крыши сосулек или снега — ответственность балансодержателя или собственника здания.
Что делать, если лед или снег привели к травмированию?
Первое, что нужно сделать — вызвать полицию, чтобы она зафиксировала факт нанесения вреда здоровью или имуществу, отмечает юрист Назар Курка.
А также узнать, есть ли поблизости камеры наблюдения, которые могли запечатлеть этот момент, и использовать видео в качестве доказательства.
Снежная опасность во Львове
16 февраля на влюбленную пару во Львове с крыши отеля упала огромная глыба льда.
Парень не пострадал, а девушка получила открытые множественные переломы стопы. Медики не исключают, что ей потребуется пересадка кожи на пораженный участок.
Расходы на лечение полностью берет на себя руководство заведения.