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Що робити, якщо бурулька впала на людину або машину

У Львові разом зі снігом обвалилося кілька дахів, комунальники радять бути обережними, а юристи – викликати поліцію.

У початковій школі Дзвіночок разом зі снігом зсунувся дах, його терміново намагаються привести до ладу комунальники.

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Ще один випадок стався у пішохідній зоні в центрі міста. Разом зі снігом обвалилась частина фасаду та карнизу будівлі. На щастя, ніхто не постраждав.

Містян закликають не паркувати авто під будинками та оминати аварійні споруди.

Юристи наголошують, що падіння з даху бурульок або снігу – відповідальність балансоутримувача або власника будівлі.

Що робити, якщо крига чи сніг призвели до травмування?

Перше, що потрібно зробити – викликати поліцію, щоб вона зафіксувала факт нанесення шкоди здоров’ю або майну, зазначає юрист Назар Курка.

Потім слід дізнатись, чи є поблизу камери спостереження, які могли зафільмувати цей момент і використати відео як доказ.

Снігова небезпека у Львові

16 лютого на закохану пару у Львові з даху готелю впала величезна брила криги.

Хлопець не постраждав, а дівчина дістала відкритих множинних переломів стопи. Медики не виключають, що вона потребуватиме пересадки шкіри на уражену ділянку.

Витрати на лікування повністю бере на себе керівництво закладу.

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