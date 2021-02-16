У Львові романтичне побачення закоханих закінчилося зламаними кістками. На пару з-під даху готелю впала величезна брила з заледенілого снігу. Хлопець не постраждав, а ось у дівчини повністю розтрощена стопа.

Потерпілій, ймовірно, доведеться робити пересадку шкіри. Медики констатували множинні відкриті переломи з розчавленням м’яких тканин.

– Я йду і перемикається картинка: я вже лежу і кричу, що не відчуваю ніг. Це просто величезні глиби льоду впали на мене, – розповіла 20-річна Софія.

Готель, з даху якого й впала фатальна брила, є приватною власністю, тож саме керівництво закладу несе відповідальність за травмування дівчини. Тут вже пообіцяли, що усі витрати на лікування візьмуть на себе.

Метальний диск у лоб: у Броварах хлопець травмувався під час прогулянки

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