Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 26 день війни
Вбили Вбили
117 дітей
Поранили Поранили
>155 дітей
Вбили Вбили
> 925 (ООН) дорослих
Факти / Відео / Світ / Росія

Що у “кремлівського карлика” в голові: психологи про психічні розлади Путіна

Сергій Кудімов журналіст Факти ICTV

Бліцкриг провалився. Три тижні українська армія добряче гамселить російських агресорів. А тому психологи помічають у портреті Путіна зміни, які видно неозброєним оком.

Проаналізоване звернення російського президента, яке він опублікував перед повномасштабних вторгненням в Україну, показує, що диктатор помітно нервував, але зберігав спокій.

А у наступних відео зі стюардесами він уже починав навіть заікатися. За словами психологів, це виглядало так, ніби він боявся говорити щось конкретне. Експерти називають дії Путіна когнітивним розладом.

На відео із зустрічів з Лукашенко, диктатор то постійно притупцює ногами та човгається на стільчику, то сидить аж занадто спокійно. Такі зміни у поведінці психологи пояснюють тим, що Путін почав приймати заспокійливі, які можуть ще гірше вплинути на його психіку.

А от Лукашенко поряд із російським президентом сидить у захисній позі. А на одній із зустрічей він настільки нервує, що постійно витирає хустинкою чоло.

– Лукашенко теж напружений. Але не настільки як Путін. У нього абсолютно закрита позиція. Він боїться Путіна. Він близько до нього сидить, але не проти сидіти далі. У нього в замок складені руки і в замок складені ноги, – каже професор кафедри теоретичної і практичної психології НУ Львівська політехніка Навгора Хазлатова.

Експерти припускають, що психічний стан Путіна буде і далі погіршуватися. Але кривавий диктатор, який втратив відчуття реальності, навряд чи це усвідомить.

Читайте
Потрапили у саме пекло: перехоплені телефонні розмови окупантів з родичами

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

22 березня працюватиме три маршрути для евакуації з Маріуполя – Верещук
22 березня працюватиме три маршрути для евакуації з Маріуполя – Верещук
Через санкції у РФ призупинив роботу єдиний виробник танків Уралвагонзавод
Через санкції у РФ призупинив роботу єдиний виробник танків Уралвагонзавод
Агресор обстріляв із Градів Дніпропетровську область
Агресор обстріляв із Градів Дніпропетровську область
Жертвами російської війні в України стали вже 117 дітей
Жертвами російської війні в України стали вже 117 дітей
Звільнення Макарова та застосування фосфорних боєприпасів у Краматорську: що відбувається на 27-у добу війни в Україні (онлайн)
Звільнення Макарова та застосування фосфорних боєприпасів у Краматорську: що відбувається на 27-у добу війни в Україні (онлайн)
РФ вкидає свої історії та створює психологічний тиск на переговорний процес – Подоляк
РФ вкидає свої історії та створює психологічний тиск на переговорний процес – Подоляк
Птахоферма та маршрут побудовано: меми про розгром окупантів у Чорнобаївці тішать мережу
Птахоферма та маршрут побудовано: меми про розгром окупантів у Чорнобаївці тішать мережу
Українські сапери розповіли, скільки української території потрібно розмінувати
Українські сапери розповіли, скільки української території потрібно розмінувати
Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка