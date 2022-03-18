Що у “кремлівського карлика” в голові: психологи про психічні розлади Путіна

Бліцкриг провалився. Три тижні українська армія добряче гамселить російських агресорів. А тому психологи помічають у портреті Путіна зміни, які видно неозброєним оком.

Проаналізоване звернення російського президента, яке він опублікував перед повномасштабних вторгненням в Україну, показує, що диктатор помітно нервував, але зберігав спокій.

А у наступних відео зі стюардесами він уже починав навіть заікатися. За словами психологів, це виглядало так, ніби він боявся говорити щось конкретне. Експерти називають дії Путіна когнітивним розладом.

На відео із зустрічів з Лукашенко, диктатор то постійно притупцює ногами та човгається на стільчику, то сидить аж занадто спокійно. Такі зміни у поведінці психологи пояснюють тим, що Путін почав приймати заспокійливі, які можуть ще гірше вплинути на його психіку.

А от Лукашенко поряд із російським президентом сидить у захисній позі. А на одній із зустрічей він настільки нервує, що постійно витирає хустинкою чоло.

– Лукашенко теж напружений. Але не настільки як Путін. У нього абсолютно закрита позиція. Він боїться Путіна. Він близько до нього сидить, але не проти сидіти далі. У нього в замок складені руки і в замок складені ноги, – каже професор кафедри теоретичної і практичної психології НУ Львівська політехніка Навгора Хазлатова.

Експерти припускають, що психічний стан Путіна буде і далі погіршуватися. Але кривавий диктатор, який втратив відчуття реальності, навряд чи це усвідомить.

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