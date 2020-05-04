Что грозит владельцам парка тюльпанов под Киевом, где люди массово нарушили карантин

Миллион тюльпанов — как повод нарушить карантин. Еще неделю назад фотографии с дендропарка под Киевом разлетелись по всей стране. Там высадили 8 километров разноцветных тюльпанов разных сортов. Сотни машин и тысячи людей приехали сюда, чтобы посмотреть на миллион тюльпанов, которые расцвели под открытым небом.

Впрочем, по закону, во время карантина, отдых в парках категорически запрещен, до того же большинство людей приехали сюда без масок. Руководство парка не видит в своих действиях нарушения закона. По их словам, виновны люди, которые сами сюда пришли. Полиция обещает, что владелец, за нарушение условий карантина, будет строго наказан в ближайшее время, а сам парк закроют и будут патрулировать. Подробнее в сюжете Владислава Круглова.

Напомним, преждевременная и полная отмена карантина в Украине приведет к 140 тыс. смертям до конца года. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, ссылаясь на прогноз Киевской школы экономики.

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