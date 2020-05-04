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Що загрожує власникам парку тюльпанів під Києвом, де люди масово порушили карантин

Мільйон тюльпанів – як привід порушити карантин. Ще тиждень тому світлини з дендропарку під Києвом розлетілися усією країною. Там висадили 8 кілометрів різнокольорових тюльпанів різних сортів. Сотні машин та тисячі людей приїхали сюди, аби подивитися на мільйон тюльпанів, що розквітли просто неба.

Утім за законом, під час карантину, відпочинок у парках категорично заборонений, до того ж більшість людей приїхали сюди без масок. Керівництво парку не вбачає у своїх діях порушення закону. За їхніми словами винні люди, що самі сюди прийшли. Поліція обіцяє, що власника, за порушення умов карантину, буде суворо покарано найближчим часом, а сам парк зачинять і патрулюватимуть. Докладніше у сюжеті Владислава Круглова.

Нагадаємо, передчасне і повне скасування карантину в Україні призведе до 140 тис. смертей до кінця року. На цьому наголосив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, посилаючись на прогноз Київської школи економіки.

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