Що загрожує власникам парку тюльпанів під Києвом, де люди масово порушили карантин
Мільйон тюльпанів – як привід порушити карантин. Ще тиждень тому світлини з дендропарку під Києвом розлетілися усією країною. Там висадили 8 кілометрів різнокольорових тюльпанів різних сортів. Сотні машин та тисячі людей приїхали сюди, аби подивитися на мільйон тюльпанів, що розквітли просто неба.
Утім за законом, під час карантину, відпочинок у парках категорично заборонений, до того ж більшість людей приїхали сюди без масок. Керівництво парку не вбачає у своїх діях порушення закону. За їхніми словами винні люди, що самі сюди прийшли. Поліція обіцяє, що власника, за порушення умов карантину, буде суворо покарано найближчим часом, а сам парк зачинять і патрулюватимуть. Докладніше у сюжеті Владислава Круглова.
Нагадаємо, передчасне і повне скасування карантину в Україні призведе до 140 тис. смертей до кінця року. На цьому наголосив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, посилаючись на прогноз Київської школи економіки.