Что изменила и чему научила украинцев первая неделя карантина

Украина прожила первую неделю в карантине. Больных коронавирусом уже 26, трое умерли. Украинцы начали заражать друг друга, то есть вирус уже получил внутреннюю прописку. Закрыты все учебные заведения, кинотеатры, музеи, запрещены массовые мероприятия и спортивные соревнования, работают только аптеки, заправки и супермаркеты.

Не работает метро, ​​а через проезд наземным транспорт украинцы ссорятся уже второй день подряд. Впрочем, карантин это еще и время изменить свою жизнь, избавиться от плохих привычек, больше общаться с родными, больше читать и смотреть любимое кино.

Ограничение движения выявило серьезную проблему — многий медперсонала живет далеко от работы. Они не могли доехать до больницы, поэтому, местные общины и медучреждения начали открывать специальные маршруты для подвоза медсестер и врачей.

А еще сами украинцы начали объединяться и подвозить друг друга, иногда врачей даже таксисты возят бесплатно.

Неделя карантина открыла новую необходимость — украинцы учатся работать на расстоянии, овладевают программы удаленного доступа, проводят видеоконфренции и общаются по Skype.

Карантин возвращает домой работников и студентов из-за рубежа. Возможно, среди них будут те, кто решит навсегда остаться дома.

Факты ICTV ранее писали о том, что такси Bolt и Uber будут бесплатно возить врачей на работу — Кличко.

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