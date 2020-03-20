Власти Киева договорились со службами такси Bolt и Uber о бесплатной перевозке медиков на роботу и с работы во время карантина, сообщил на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

– Службы такси Bolt и Uber выразили готовность бесплатно перевозить медицинских работников, которые едут на работу и с работы. Сегодня городские власти прорабатывают с главными врачами медучреждений механизм воплощения этой инициативы. Я благодарен социально ответственному бизнесу за помощь, – отметил он.

Кроме того, по его словам, разрабатываются маршруты доставки на рабочие места медиков и других специалистов, обеспечивающих жизнедеятельность города.

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— Это будет коммунальный транспорт и транспорт предприятий, где работают эти люди, — добавил мэр.

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