Щоденні рейди: як київські поліцейські перевіряють Covid-сертифікати

У Києві співробітники поліції вийшли на щоденний рейд для перевірки того, як мешканці столиці дотримуються карантинних обмежень.

Докладніше про те, як українці реагують на перевірку Covid-сертифікатів у громадському транспорті та інших публічних місцях, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Зокрема, правоохоронці виявили водія маршрутного таксі №559, який не мав ані Covid-сертифікату, ані негативного тесту на коронавірус.

Чоловік спочатку намагався довести, що документи у нього є, але вони вдома, проте згодом зізнався, що порушив карантинні обмеження.

Водій завзято не хотів визнавати свою провину і зателефонував начальнику, який зізнався, що не уточнював у свого співробітника, чи має він необхідні папери.

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Після телефонної розмови поліцейські все ж виписали адміністративний протокол на порушника, а пасажирів змусили покинути маршрутку. При цьому люди, які перебували в автобусі, свого невдоволення не приховували.

Одна з жінок навіть заявила, що поліцейські не мають права перевіряти Covid-сертифікати, оскільки вони містять медичну таємницю.

– Протоколи складаються на усіх, включно з пасажирами. Потім вони на загальних підставах передаються до районного суду, де й ухвалюється рішення про стягнення штрафу, – розповіла прес-секретар управління Нацполіції Оболонського району столиці Діана Шутько.

Вона також нагадала, що стягнення за порушення карантинних обмежень становить від 17 до 34 тисяч грн.

У торговому центрі, куди потім попрямували поліцейські, порушників не виявили. При цьому для ТРЦ правила жорсткіші. Продавець повинен бути в масці, яка закриває його рот і ніс, а в магазині має бути антисептик, запас індивідуальних засобів захисту, а також нанесено маркування для дотримання покупцями соціальної дистанції.

При цьому чиновники запевняють, що правила є суворими, але дієвими. Завдяки їх введенню вдалося суттєво знизити захворюваність на коронавірус по всьому світу.

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