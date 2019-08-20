Ежедневно выезжают 100 украинцев. На заработках за границей уже 4-6 млн человек

Почти 100 человек ежедневно выезжают из Украины на заработки за границу, к тому же эта цифра имеет тенденцию увеличиваться. Пока в Украине ее не сдерживают, европейцы наоборот привлекают молодежь приезжать к ним на работу – льготами, упрощенными разрешениями, отсутствием налогов.

Сейчас по данным экспертов на заработках от 4 до 6 млн украинцев.

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Отток молодых квалифицированных кадров вряд ли остановится – говорят специалисты. С 1 августа в Польше отменили налог на доходы для работников в возрасте до 26 лет. Так польское правительство убило сразу двух зайцев – остановило отток собственных мозгов и привлекло на свой рынок еще больше молодежи из Украины.

В Украине все больше компаний не могут закрыть свои вакансии. Так как только с автовокзала в Ивано-Франковске в Западную Европу ежедневно отправляются десятки автобусов с работниками.

Напомним, за 2018 год украинские заробитчане перечислили домой почти $ 11 млрд.

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