Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна / Суспільство

Щодня виїжджають 100 українців. На заробітках за кордоном вже 4-6 млн людей

Майже 100 людей щодня виїздять з України на заробітки за кордон, до того ж ця цифра має тенденцію збільшуватися. Поки в Україні її не стримують, європейці навпаки приваблюють молодь приїздити до них на роботу – пільгами, спрощеними дозволами, відсутністю податків.

Нині за даними експертів на заробітках від 4 до 6 млн українців.

Читайте: У Чехії загинув український заробітчанин

Відтік молодих кваліфікованих кадрів навряд чи зупиниться – кажуть фахівці. З 1 серпня у Польщі скасували податок на доходи для працівників віком до 26 років. Так польський уряд вбив відразу двох зайців – зупинив відтік власних мізків і привернув на свій ринок ще більше молоді з України.

В Україні дедалі більше компаній не можуть закрити свої вакансії. Тоді як лише із автовокзалу в Івано-Франківську до Західної Європи щодня вирушають десятки автобусів із заробітчанами.

Нагадаємо, за 2018 рік українські заробітчани переказали додому майже $11 млрд.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Затягнуло у механізм: на фабриці в Польщі загинув українець
Чому українці не хочуть повертатися на заробітки
Чехія змінила правила видавання робочих карт українцям
Українцям за останні півроку почали частіше відмовляти у в’їзді в Польщу
Українці отримали майже 200 тис. посвідок на проживання в Польщі за півроку
У Чехії загинув український заробітчанин
Поляки зібрали 4,5 млн грн для родини українця, що помер на заробітках
У Німеччині вбили 25-річну заробітчанку з України

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка