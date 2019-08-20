Щодня виїжджають 100 українців. На заробітках за кордоном вже 4-6 млн людей

Майже 100 людей щодня виїздять з України на заробітки за кордон, до того ж ця цифра має тенденцію збільшуватися. Поки в Україні її не стримують, європейці навпаки приваблюють молодь приїздити до них на роботу – пільгами, спрощеними дозволами, відсутністю податків.

Нині за даними експертів на заробітках від 4 до 6 млн українців.

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Відтік молодих кваліфікованих кадрів навряд чи зупиниться – кажуть фахівці. З 1 серпня у Польщі скасували податок на доходи для працівників віком до 26 років. Так польський уряд вбив відразу двох зайців – зупинив відтік власних мізків і привернув на свій ринок ще більше молоді з України.

В Україні дедалі більше компаній не можуть закрити свої вакансії. Тоді як лише із автовокзалу в Івано-Франківську до Західної Європи щодня вирушають десятки автобусів із заробітчанами.

Нагадаємо, за 2018 рік українські заробітчани переказали додому майже $11 млрд.

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