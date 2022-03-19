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Шість днів не розумів, що відбувається навколо: мер Мелітополя про перебування в полоні

Орест Дрималовський

Іван Федоров — наймолодший мер Мелітополя — вже став одним із героїв цієї війни. Шість днів він перебував у полоні окупантів, і лише декілька днів тому його звільнили, обмінявши на 9 російських військових.

Фактам ICTV він розповів про перебування у терористів, порятунок та феномен російськомовного Мелітополя, який став одним із найпотужніших українських форпостів в окупації.

24 лютого російські терористи о 05.00 ранку ракетами знищили аеродром у Мелітополі, а вже за кілька годин у місто в’їхала військова техніка окупанта з Криму. Іван Федоров відразу звернувся до мешканців із закликом зберігати спокій.

Далі жителі російськомовного Мелітополя вийшли на мітинг з українськими прапорами. Загарбникам чітко вказали на вихід.

— Місто не зустрічало нікого і всім казало: вам тут не раді! Ми не хочемо вас тут бачити, — говорить Федоров, перебуваючи вже в Києві після зустрічі з президентом.

На десятий день безперервних мітингів окупанти увірвалися до кабінету мера, витягли Івана із мішком на голові та відвезли у невідомому напрямку.

— Десь о 15.30 вони зайшли в цей кабінет, представилися співробітниками “силових структур” “ДНР” і сказали, що заарештовують мене за те, що я фінансував Правий сектор, — пригадує мер.

У мережі була інформація, що Федорова відвезли до Луганська, де катували. Але це не залякало мелітопольців, навпаки — сила їхнього супротиву стала ще більшою і вони знову виходили на вулицю з українськими прапорами та вимагали волю меру.

Ці найдовші шість днів у своєму житті Іван Федоров провів у мелітопольському райвідділі поліції.

— Ці шість днів були досить важкими для мене. У мене не було засобів зв’язку, я не знав, котра година. Я був у камері і не розумів, що відбувається. Що відбувається з моїми батьками. Що відбувається в місті. Що відбувається з моєю командою. Що відбувається в цілому в Україні – я нічого не розумів.

Фізично мене не катували. Але психологічні методи впливу іноді важчі, ніж фізичного. Ну, наприклад, коли проводять допити протягом декількох годин і поруч з вами стоїть 6 озброєних до зубів людей. Чи коли в сусідній камері когось катують і ламають йому пальці, ламають йому щось…, — розповідає Федоров.

Мера Мелітополя обміняли на дев’ятьох російських строковиків. Це перший обмін цієї війни, і він символічний – Україна не залишає у біді своїх. Перші слова Івана у розмові з президентом розчулили усю країну.

— Вирвалось! Вирвалось! Але я так вважаю! (про нецензурне висловлювання щодо російських терористів, – Ред.). Ці негідники, поки я сидів, зняли прапор України, який наша команда відстоювала. І я вважаю, що це наше перше завдання – повернути прапор України в Мелітополь, де люди незламні і дотепер, — поділився своїми спогадами Федоров.

З Києва Іван Федоров відразу вирушив до Запоріжжя. Поки його місто тимчасово окуповане, він виконуватиме свої обов’язки звідти.

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