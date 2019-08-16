Школьная форма 2019: стоит ли отказываться и как одевать ребенка с 1 сентября

Президент Зеленский своим указом отменил обязательное ношение школьной формы. Сейчас, как одеваться детям, решают в каждой школе отдельно. Впрочем, отказываться от формы спешат не все.

Родители рассказывают, что форма не очень удобна. В юбках много пуговиц неудобных, пиджак он вообще сковывает плечи.

Чтобы собрать одного ребенка в школу, 2 юбки, брюки и 5 кофточек, получится примерно 3,315 гривен.

Мысли педагогов, касательно дресс-кода разделились.

В некоторых столичных учебных заведениях униформу планируют оставить, ведь определенным образом форма дисциплинирует. Другие же учителя говорят, в школе должны не заставлять, а поощрить ребенка носить фирменную одежду. И ни в коем случае не настаивать на наряде от конкретного производителя.

Одежда не влияет на характер ребенка, уверены психологи. От внешнего виду не зависит и успеваемость в школе. Если же в учебном заведении и ввели дресс-код, он не должен быть жестким.

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Если от дресс-кода в заведении отказались, все же не стоит одевать ребенка слишком ярко. Лучше выбирать сдержанные цвета и деловой стиль. А еще главное, чтобы одежда была удобной и из натуральных тканей.

К слову, ранее Факты ICTV писали, что надеть в школу девочкам и мальчикам, чтобы быть в тренде этого года.

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