Школьная ярмарка на Крещатике: что продают и почему выгоднее магазинов

1 сентября уже близко и родители начали собирать детей в школу.

В магазинах ассортимент на любой вкус, но чтобы родители не тратили время и силы – в городах проводят ярмарки, где все необходимое можно найти в одном месте.

Выбор большой, есть и украинские производители из Харькова, Кременчуга, Львова. У них родители преимущественно берут пиджаки, брюки, сарафаны. А вот рубашки или кофточки можно и импортные. Они тоже качественные. Комплект для школьника или школьницы можно приобрести за 1000.

Вместо классической рубашки часто берут вышиванку. С машинной вышивкой стоит 400 гривен.

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В общем, собрать школьника обойдется в 3-4 тысячи гривен. Рюкзак можно приобрести за 500-1000 гривен. За такую ​​цену можно найти и одежду.

К слову, ранее Факты ICTV писали, что надеть в школу девочкам и мальчикам, чтобы быть в тренде этого года.

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