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Шкільній ярмарок на Хрещатику: що продають і чому вигідніше за магазини

1 вересня вже близько і батьки почали збирати дітей до школи.

В магазинах асортимент на будь-який смак, але щоб батьки не витрачали час та сили – в містах проводять ярмарки, де все потрібне можна знайти в одному місці.

Вибір чималий, є й українські виробники з Харкова, Кременчука, Львова. У них батьки переважно беруть піджаки, брюки, сарафани. А от сорочки чи кофтинки можна й імпортні. Вони теж якісні. Комплект для школяра чи школярки можна придбати за 1000.

Замість класичної сорочки часто беруть вишиванку. З машинною вишивкою коштує 400 гривень.

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Загалом, зібрати школяра обійдеться в 3-4 тисячі гривень. Рюкзак можна придбати за 500-1000 гривень. За таку ціну можна знайти і одяг.

До речі, Факти ICTV писали, що одягнути в школу дівчатам та хлопцям, аби бути в тренді цього року.

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