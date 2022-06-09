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Школа сгорела вместе с Достоевским: последствия смертельного обстрела Харькова

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle Татьяна Доцяк журналист Факты ICTV

В очередной раз российские оккупанты ударили ракетами по Харькову. На этот раз россияне попали в школу 9-летку.

Летели ракеты из Белгорода. Взрыв был настолько мощный, что его услышали горожане в разных районах. Начался масштабный пожар. В классах нет окон, вылетели двери, сгорела школьная библиотека. На пепелище можно найти и обозревшего Достоевского — наглядный пример так называемого “величия русской души”.

— Чувства не передать, когда ты вкладываешь всю душу сюда. Очень больно, – говорит директор школы Виктория Куц.

Российские солдаты уже не в первый раз воюют с детьми. Так называемая вторая армия мира уже разрушила полсотни городских школ.

Масштабный пожар спасатели тушили около четырех часов. На пепелище нашли тела погибших.

— Были обнаружены тела трех погибших. Еще пять человек были травмированы. В настоящее время подразделения ГСЧС разбирают остатки конструкции, — сообщил спикер ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко.

Читайте
Взрыв в Харькове – прилетела российская ракета

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