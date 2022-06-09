Школа згоріла разом з Достоєвським: наслідки смертельного обстрілу Харкова

Вкотре російські окупанти вдарили ракетами по Харкову. Цього разу росіяни влучили у школу 9-річку.

Летіли ракети з Бєлгороду. Вибух був настільки потужний, що його почули містяни в різних районах. Почалася масштабна пожежа. В класах немає вікон, повилітали двері, згоріла шкільна бібліотека. На згарищі можна знайти й спопелілого Достоєвського – наочний приклад так званої “величі русской души”.

– Почуття не передати, коли ти вкладаєш сюди всю душу. Дуже боляче, – каже директорка школи Віторія Куц.

Російські солдати вже не вперше воюють з дітьми. Так звана друга армія світу вже зруйнувала півсотні міських шкіл.

Масштабну пожежу, що зайнялася після вибуху, рятувальники гасили близько чотирьох годин. На згарищі знайшли тіла загиблих.

– Було виявлено тіла трьох загиблих осіб. Ще п’ятеро людей було травмовано. Наразі підрозділи ДСНС розбирають залишки конструкції, – повідомив спікер ДСНС в Харківській області Євген Василенко.

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