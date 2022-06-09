Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Надзвичайні події

Школа згоріла разом з Достоєвським: наслідки смертельного обстрілу Харкова

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle Тетяна Доцяк журналістка Факти ICTV

Вкотре російські окупанти вдарили ракетами по Харкову. Цього разу росіяни влучили у школу 9-річку.

Летіли ракети з Бєлгороду. Вибух був настільки потужний, що його почули містяни в різних районах. Почалася масштабна пожежа. В класах немає вікон, повилітали двері, згоріла шкільна бібліотека. На згарищі можна знайти й спопелілого Достоєвського – наочний приклад так званої “величі русской души”.

– Почуття не передати, коли ти вкладаєш сюди всю душу. Дуже боляче, – каже директорка школи Віторія Куц.

Російські солдати вже не вперше воюють з дітьми. Так звана друга армія світу вже зруйнувала півсотні міських шкіл.

Масштабну пожежу, що зайнялася після вибуху, рятувальники гасили близько чотирьох годин. На згарищі знайшли тіла загиблих.

– Було виявлено тіла трьох загиблих осіб. Ще п’ятеро людей було травмовано. Наразі підрозділи ДСНС розбирають залишки конструкції, – повідомив спікер ДСНС в Харківській області Євген Василенко.

Читайте
Вибух у Харкові – прилетіла російська ракета

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Зрив планів РФ на Запорізькому напрямку та вибухи у Харкові: що відбувається на 107-й день війни (онлайн)
Зрив планів РФ на Запорізькому напрямку та вибухи у Харкові: що відбувається на 107-й день війни (онлайн)
Тіньового в Україні більше не буде: Зеленський про відновлення економіки
Тіньового в Україні більше не буде: Зеленський про відновлення економіки
Пішли далі, ніж на Херсон: Жданов пояснив, куди поділися російські війська з Запорізького напрямку
Пішли далі, ніж на Херсон: Жданов пояснив, куди поділися російські війська з Запорізького напрямку
У Харкові пролунали вибухи
У Харкові пролунали вибухи
Україна, швидше за все, отримає підтримку Єврокомісії на шляху до членства в ЄС – Bloomberg
Україна, швидше за все, отримає підтримку Єврокомісії на шляху до членства в ЄС – Bloomberg
Один із символів міста: у Сєвєродонецьку окупанти знищили Льодовий палац
Один із символів міста: у Сєвєродонецьку окупанти знищили Льодовий палац
Сенатор США закликає знайти способи поставити Україні винищувачі та ППО
Сенатор США закликає знайти способи поставити Україні винищувачі та ППО
ВВП України впав на понад 15% у першому кварталі року – Держстат
ВВП України впав на понад 15% у першому кварталі року – Держстат
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка