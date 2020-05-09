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Факты / Видео / Украина

Шестая годовщина боев за Мариуполь: как город пытались захватить боевики

В Мариуполе в эти дни вспоминают жертв российской агрессии — правоохранителей, которые погибли во время захвата здания управления полиции в 2014 году.

6 лет назад под прикрытием массовой демонстрации горожан, диверсионная группа бывшего милиционера, террориста “ДНР” по прозвищу Мангуст, попыталась захватить городское управление полиции. По замыслу российских спецслужб, все должно было состояться по образцу Славянска.

Тогда подразделениям вооруженных сил, добровольческим батальонам удалось отбить атаку террористов. Но во время захвата полицейского управления погибли 6 правоохранителей.

К слову, сегодня, 9 мая, Украина чтит память героев Второй мировой войны.

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