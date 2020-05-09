Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Шоста річниця боїв за Маріуполь: як місто намагались захопити бойовики

У Маріуполі в ці дні згадують жертв російської агресії – правоохоронців, які загинули під час захоплення будівлі управління поліції в 2014-му.

6 років тому під прикриттям масової демонстрації городян, диверсійна група колишнього міліціонера, терориста “ДНР” на прізвисько Мангуст, спробувала захопити міське управління поліції. За задумом російських спецслужб, все мало відбутись за зразком Слов’янська.

Тоді підрозділам збройних сил, добровольчим батальйонам вдалося відбити атаку терористів.  Але  під час захоплення поліцейського управління загинули 6 правоохоронців.

До слова, сьогодні, 9 травня, Україна вшановує пам’ять героїв Другої світової війни.

Теги: ,

По темі

Зачистити населений пункт від ворога: військові навчання морпіхів у Маріуполі
Зачистити населений пункт від ворога: військові навчання морпіхів у Маріуполі
У Маріуполі всі школи закривають на карантин
У Маріуполі всі школи закривають на карантин
Скло вибивало ударною хвилею: спогади мешканців Маріуполя про обстріл 2015-го
Скло вибивало ударною хвилею: спогади мешканців Маріуполя про обстріл 2015-го
Густий сірий дим із труб. Хто травить жителів Маріуполя
Густий сірий дим із труб. Хто травить жителів Маріуполя
Військовий парад у Маріуполі: 5 років визволення міста
Військовий парад у Маріуполі: 5 років визволення міста
Третій день обстрілів між Ізраїлем та Палестиною – жертви і наслідки
Третій день обстрілів між Ізраїлем та Палестиною – жертви і наслідки
ГогольФест у Маріуполі: опера і балет на судно-ремонтному заводі
ГогольФест у Маріуполі: опера і балет на судно-ремонтному заводі
ГогольTrain в Маріуполі
ГогольTrain в Маріуполі

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх