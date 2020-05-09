Шоста річниця боїв за Маріуполь: як місто намагались захопити бойовики

У Маріуполі в ці дні згадують жертв російської агресії – правоохоронців, які загинули під час захоплення будівлі управління поліції в 2014-му.

6 років тому під прикриттям масової демонстрації городян, диверсійна група колишнього міліціонера, терориста “ДНР” на прізвисько Мангуст, спробувала захопити міське управління поліції. За задумом російських спецслужб, все мало відбутись за зразком Слов’янська.

Тоді підрозділам збройних сил, добровольчим батальйонам вдалося відбити атаку терористів. Але під час захоплення поліцейського управління загинули 6 правоохоронців.

До слова, сьогодні, 9 травня, Україна вшановує пам’ять героїв Другої світової війни.