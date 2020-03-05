Сходство – максимальное: Ольга Харлан оценила свой прототип куклы Барби

Украинская олимпийская чемпионка, чемпионка мира фехтовальщица Ольга Харлан стала первой украинской спортсменкой, которой посвятили куклу Барби.

Это идея одной из американских компаний – так хотели вдохновить как можно больше девушек в том, что они могут стать кем угодно, если захотят. Это попытка преодолеть гендерные стереотипы о слабых женщинах.

Такие куклы, как у Ольги, есть только у девяти спортсменок мира, а в эту коллекцию вошло 40 моделей. Среди них: певица Лира, журналистка Ита Батрроуз, математик Кэтрин Джонсон.

Какая она, кукла-Ольга Харлан, смотрите в сюжете Ольги Читайло.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что фехтовальщица Ольга Харлан стала прототипом куклы Барби.

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