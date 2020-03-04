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Факты / Спорт

Фехтовальщица Ольга Харлан стала прототипом куклы Барби

Mattel к 60-летию компании и Международному женскому дню выпустила новую коллекцию кукол Role Models, которые могут вдохновить миллион девочек и стать образцом для подражания.

Прототипами кукол стали спортсменки, певицы, модели и актрисы, которые достигли успеха в своих сферах деятельности. Прототипом одной из кукол Барби стала украинская саблистка и олимпийская чемпионка Ольга Харлан.

— Мы знакомим девушек с историями женщин из всех слоев общества, чтобы показать им, что они могут стать кем угодно, – рассказали в Mattel.

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Кроме Харлан прототипами выступили теннисистка Наоми Осака, легкоатлетка Дина Ашер Смит, серфингистки Тереса Бонвалот и Майя Габейра, футболистка Амандин Анри, певица Лира, боксерша Никола Адамс, гимнастка Дипа Кармакар, спортивная журналистка Мелоди Робинсон, кинорежиссер Ава Дювернай, сноубордистка Хлоя Ким, художница Фрида Кало и другие.

Ольга Харлан стала прототипом куклы Барби - фото

Всего в коллекцию вошло 40 выдающихся женщин.

Напомним, в январе Ольга Харлан в финале Гран-при Монреаля обыграла российскую саблистку Ольгу Никитину.

Источник: Mattel

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