Схожість – максимальна: Ольга Харлан оцінила свій прототип ляльки Барбі

Українська олімпійська чемпіонка, чемпіонка світу фехтувальниця Ольга Харлан стала першою українською спортсменкою, якій присвятили ляльку Барбі.

Це ідея однієї з американських компаній – так хотіли надихнути якомога більше дівчат у тому, що вони можуть стати ким завгодно, якщо захочуть. Це спроба подолати гендерні стереотипи про слабких жінок.

Такі ляльки, як у Ольги, є лише в дев’яти спортсменок світу, а до цієї колекції увійшло 40 моделей. Серед них: співачка Ліра, журналістка Іта Батрроуз, математик Кетрін Джонсон.

Яка вона, лялька-Ольга Харлан, дивіться у сюжеті Ольги Читайло.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що фехтувальниця Ольга Харлан стала прототипом ляльки Барбі.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.