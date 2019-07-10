Штраф и эвакуация автомобиля: в Киеве начали наказывать за неправильную парковку

В Киеве начали бороться со сплошной парковкой. С понедельника инспекторы по парковке уже штрафуют нарушителей, 10 июля в центре столицы заработали и эвакуаторы. Почти полсотни автомобилей, которые нарушали правила парковки, вывезли на штрафплощадки.

По телефону инспекторы выясняют владельца автомобиля и настоящие ли автомобильные номера, а также фотографируют саму машину. Квитанцию, которую нужно оплатить, печатают на месте. За существенное препятствие дорожному движению – 510 грн.

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За первые три дня инспекторам угрожали физической расправой и предлагали взятки. Но видеорегистратор не позволяет соблазниться на финансовое предложение нарушителей. В среднем за день инспекторы выписывают до ста штрафов.

А вот эвакуировать злостных нарушителей инспекторы по парковке пока не могут – еще не заключены соглашения со штрафплощадками. Сегодня над этим работают патрульные полицейские.

Быть эвакуированным – удовольствие не из дешевых. Нарушитель заплатит 1700 грн. за вызов эвакуатора и 300 грн. за каждые сутки автомобиля на штрафплощадке.

Пока в Киеве работают лишь 10 инспекторов, патрулирующих только центр. К концу года обещают увеличить географию и привлечь 90 сотрудников.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Луцке начали работать инспекторы по парковке.

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