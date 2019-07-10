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Факти / Відео / Україна / Суспільство

Штраф та евакуація авто: у Києві почали карати за неправильне паркування

У Києві нарешті почали боротися із суцільною парковкою. З понеділка інспектори з паркування вже штрафують порушників, 10 липня у центрі столиці запрацювали й евакуатори. Майже півсотні автомобілів, які порушували правила паркування, вивезли на штрафмайданчики.

Телефоном інспектори з’ясовують власника автомобіля і чи справжні автомобільні номери, а також фотографують саму автівку. Квитанцію, яку треба сплатити, друкують на місці. За суттєве перешкоджання дорожньому руху – 510 грн.

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За перші три дні інспекторам погрожували фізичною розправою та пропонували хабарі. Але відеореєстратор не дозволяє спокуситися на фінансову пропозицію порушників. У середньому за день інспектори виписують до ста штрафів.

А от евакуювати злісних порушників інспектори з паркування поки не можуть – ще не укладені угоди зі штрафмайданчиками. Сьогодні над цим працюють патрульні поліцейські.

Бути евакуйованим – задоволення не з дешевих. Порушник сплатить 1700 грн. за виклик евакуатора і 300 грн. за кожну добу автомобіля на штрафмайданчику.

Поки в Києві працюють лише 10 інспекторів, патрулюють тільки центр. До кінця року обіцяють збільшити географію та залучити 90 співробітників.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Луцьку почали працювати інспектори з паркування.

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