Закон о парковке: что изменилось на тротуарах за 2 месяца

Люди теряют время и привыкают к жизни в авто. Виной всему неправильно припаркованные машины и безответственность тех, кто должен с ними бороться. Новый закон о парковке вступил в действие в конце сентября, что изменилось за 2 месяца.

Центр города. Официальная парковка забита до отказа, об удобстве речь не идет.

Улица, где должны работать 4 полосы, а используются только 1,5. На соседней магистрали еще хуже. Машины бросают прямо на полосе движения общественного транспорта. Киевляне уже не сдерживают эмоций. Ежедневно столица превращается в один огромный затор. Стоят и скорые, и пожарные, и полиция.

Читайте: За 1-й день действия закона о парковке в Киеве эвакуировали 23 авто – КГГА

Патрульные говорят – на всех нарушителей времени не хватает. Эвакуируют только если авто перекрывает движение полностью. Минимальный штраф за неправильную парковку 255 грн., но и эту сумму выписать могут только в присутствии водителя. Фото и видеофиксация до сих пор не работают. Западного опыта, когда ограничивают движение в историческом центре города, киевская власть упорно не использует.

Чиновники в очередной раз обещают на въездах запустить перехватывающие парковки. Это добавит еще 9 тыс. паркомест. Но не сегодня.

К слову, новые штрафы за парковку в Украине – все, что нужно знать.

Опубликовано Декабрь, 05 в 19:52



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.